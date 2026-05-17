Ограничения на работу сняли в аэропорту Жуковский

На территории аэропорта Жуковский сняты ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщает пресс-служба Росавиации.

Ранее были введены ограничения в воздушных гаванях Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский. Это нужно для обеспечения безопасности полетов.

В аэропортах Внуково и Домодедово немного ослабили ограничения. Там принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этих авиагаваней.

С полуночи 17 мая перехвачено более 60 беспилотных летательных аппаратов, которые летели на столицу.

