сегодня в 04:57

В аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский введены ограничения

Аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский временно работают с ограничениями, сообщает пресс-служба Росавиации.

Ограничения распространятся на прием и выпуск самолетов. Они нужны для обеспечения безопасности полетов.

Ранее аэропорты Внуково и Домодедово принимали и отправлялся рейсы только по согласованию.

Тем временем с полуночи 17 мая было сбито более 60 беспилотных летательных аппаратов, которые летели на Москву.

