В аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский введены ограничения
Аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский временно работают с ограничениями, сообщает пресс-служба Росавиации.
Ограничения распространятся на прием и выпуск самолетов. Они нужны для обеспечения безопасности полетов.
Ранее аэропорты Внуково и Домодедово принимали и отправлялся рейсы только по согласованию.
Тем временем с полуночи 17 мая было сбито более 60 беспилотных летательных аппаратов, которые летели на Москву.
