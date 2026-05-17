Аэропорт Внуково начал работать с ограничениями
В московском аэропорту Внуково ввели временные ограничения. Они необходимы для обеспечения безопасности полетов, сообщает пресс-служба Росавиации.
Ограничения касаются приема и отправки рейсов — на данный момент это происходит по согласованию с соответствующими органами из-за ограниченного использования воздушного пространства.
В связи с этим вероятны изменения в графике рейсов.
Ранее подобные ограничения были введены и в аэропорту Домодедово.
