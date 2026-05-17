Зацепер получил травмы на крыше электропоезда в Подмосковье

В Подмосковье на крыше электропоезда сообщением Мытищи — Пушкино пострадал зацепер, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московской железной дороги.

Инцидент произошел на станции Тарасовская Ярославского направления в 21:06 мск. Мужчина нарушил правила поведения на железнодорожном транспорте и забрался на крышу поезда № 6258.

После этого ему потребовалась помощь. В это время составы пропускали по соседнему пути.

В 21:39 электропоезд смог продолжить движение.

