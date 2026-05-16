Средства ПВО за два часа уничтожили более 60 БПЛА над регионами России

Над российскими регионами средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 67 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщает пресс-служба Минобороны.

Они были сбиты в период с 20:00 до 22:00 мск. Все они самолетного типа.

В том числе дроны уничтожили над территориями Белгородской, Калужской, Курской, Орловской, Брянской, Воронежской, Ростовской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона, а также над акваторией Черного моря.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об уничтожении беспилотников на подлете к столице.

