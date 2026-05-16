Двое детей на электросамокате столкнулись с машиной в Москве

В Москве столкнулись электросамокат и автомобиль. В результате два ребенка попали в больницу, сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.

Инцидент произошел на улице Берзарина. По предварительной информации, два мальчика 2012 года рождения ехали на одном электросамокате. Они пересекали дорогу на запрещающий сигнал светофора, во время чего столкнулись с машиной.

В результате оба ребенка госпитализированы.

Прокуратура взяла на контроль проверку, начатую по факту произошедшего.

