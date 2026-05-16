Аэропорт Жуковский начал обслуживать рейсы по согласованию

Аэропорт Жуковский временно работает с ограничениями. Он обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщает пресс-служба Росавиации.

Причиной стало введение временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

«Возможны корректировки в расписании рейсов», — отметили в Росавиации.

Данные меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о беспилотниках, которые летят на столицу. Их сбивают средства ПВО.

