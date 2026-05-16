Силы ПВО сбили летевший на Москву беспилотник

сегодня в 22:09

В период с 21:00 до 22:00 был сбит очередной дрон, летевший на столицу.

«ПВО Минобороны сбили один беспилотник, летевший на Москву», — отметил Собянин в мессенджере МАКС.

На данный момент на месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.

Как уточняет ТАСС, с начала суток было уничтожено 36 беспилотников, летевших на Москву.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.