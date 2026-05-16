Силы ПВО сбили летевший на Москву беспилотник
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) продолжают лететь на Москву. Силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку, сообщает мэр Сергей Собянин.
В период с 21:00 до 22:00 был сбит очередной дрон, летевший на столицу.
«ПВО Минобороны сбили один беспилотник, летевший на Москву», — отметил Собянин в мессенджере МАКС.
На данный момент на месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.
Как уточняет ТАСС, с начала суток было уничтожено 36 беспилотников, летевших на Москву.
