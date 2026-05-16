В аэропорту Домодедово ввели ограничения
Аэропорт Домодедово начал работать с ограничениями. Их ввели для обеспечения безопасности полетов, сообщает пресс-служба Росавиация.
На данный момент авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Это связано с временными ограничениями на использование воздушного пространства.
«Возможны корректировки в расписании рейсов», — уточнили в Росавиации.
При этом аэропорты Внуково и Жуковский начали обслуживать рейсы в обычном порядке — ограничения сняты.
