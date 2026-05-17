Под завалами на месте взрыва АЗС в Пятигорске людей не обнаружили

В Пятигорске разобрали завалы на месте взрыва АЗС. Людей там не нашли, сообщил глава города Дмитрий Ворошилов.

«Под завалами никого не найдено», — говорится в его сообщении в мессенджере МАКС.

Ворошилов также отметил, что движение по улице Ермолова уже открыто. Уличное освещение восстановлено.

Ранее сильный взрыв произошел на автозаправочной станции в Пятигорске. По предварительным данным, причиной стало нарушение техники безопасности. В результате пострадали 6 человек.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.