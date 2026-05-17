Огнеборцы ликвидировали пожар на АЗС в Пятигорске
В Пятигорске потушили огонь на автозаправочной станции, где случился взрыв, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.
На данный момент пожар полностью ликвидирован.
Сильный взрыв прогремел на автозаправочной станции в Пятигорске 16 мая. По предварительным данным, причиной стало нарушение техники безопасности. Пострадали 6 человек.
Ранее глава города Дмитрий Ворошилов сообщил, что под завалами на месте ЧП людей не обнаружили.
