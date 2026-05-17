Еще у одного человека с круизного лайнера MV Hondius обнаружили хантавирус

У одного из граждан Канады, находившихся на борту круизного лайнера MV Hondius, выявлено заражение хантавирусом. Об этом заявила глава медицинского управления провинции Британская Колумбия Бонни Хенри, сообщает ТАСС .

По ее словам, тест человека с невыраженными симптомами дал положительный результат. Пациент остается в стабильном состоянии, симптомы не усиливаются. Он содержится в больнице в изоляции.

Хенри добавила, что для подтверждения результата планируются дополнительные исследования. Личность пациента не раскрывается.

Глава медицинского управления также уточнила, что в Британской Колумбии в изоляции находятся четверо канадцев — бывших пассажиров лайнера. При этом она заверила, что угрозы дальнейшего распространения хантавируса в Канаде в настоящее время не видит.

Ранее еще у 11 пассажиров круизного лайнера MV Hondius был зафиксирован хантавирус.

