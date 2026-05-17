Еще у одного человека с круизного лайнера MV Hondius обнаружили хантавирус
У одного из граждан Канады, находившихся на борту круизного лайнера MV Hondius, выявлено заражение хантавирусом. Об этом заявила глава медицинского управления провинции Британская Колумбия Бонни Хенри, сообщает ТАСС.
По ее словам, тест человека с невыраженными симптомами дал положительный результат. Пациент остается в стабильном состоянии, симптомы не усиливаются. Он содержится в больнице в изоляции.
Хенри добавила, что для подтверждения результата планируются дополнительные исследования. Личность пациента не раскрывается.
Глава медицинского управления также уточнила, что в Британской Колумбии в изоляции находятся четверо канадцев — бывших пассажиров лайнера. При этом она заверила, что угрозы дальнейшего распространения хантавируса в Канаде в настоящее время не видит.
Ранее еще у 11 пассажиров круизного лайнера MV Hondius был зафиксирован хантавирус.
