У 11 пассажиров круизного лайнера MV Hondius был зафиксирован хантавирус

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что у 11 пассажиров круизного лайнера MV Hondius было зафиксировано заражение хантавирусом, у 9 из них подтвердился хантавирус Андес, сообщает ТАСС .

«На данный момент зарегистрировано 11 случаев заболевания, в том числе 3 летальных исхода. Все одиннадцать случаев приходятся на пассажиров или членов экипажа судна», — сказал Гебрейесус на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

Глава ВОЗ добавил, что у 9 пациентов из одиннадцати пассажиров диагностирован вирус Андес, а у двух других это является предварительным диагнозом.

Круизный лайнер MV Hondius вышел из аргентинского города Ушуайя 1 апреля и взял курс на Канарские острова. На судне у нескольких пассажиров выявили хантавирус, трое умерли. На борту находились около 150 человек, в основном граждане США, Великобритании, Испании и Нидерландов. Один россиянин входит в состав экипажа. 10 мая судно пришло к испанскому острову Тенерифе.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.