ВСУ ударили по двум заправкам на выезде из Энергодара
Украинские дроны атаковали город-спутник Запорожской АЭС Энергодар. Удары пришлись по обеим автомобильным заправочным станциям на выезде из города, сообщил мэр Максим Пухов в Telegram-канале.
В результате украинской атаки произошло возгорание автомобиля. Также пожар начался на колонке.
Из-за ударов выезд через КПП был перекрыт. Движение в обе стороны запрещено.
Граждан попросили оставаться в укрытиях, так как сохраняется высокая угроза повторных атак БПЛА.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.