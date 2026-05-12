сегодня в 15:35

ВСУ ударили по двум заправкам на выезде из Энергодара

Украинские дроны атаковали город-спутник Запорожской АЭС Энергодар. Удары пришлись по обеим автомобильным заправочным станциям на выезде из города, сообщил мэр Максим Пухов в Telegram-канале .

В результате украинской атаки произошло возгорание автомобиля. Также пожар начался на колонке.

Из-за ударов выезд через КПП был перекрыт. Движение в обе стороны запрещено.

Граждан попросили оставаться в укрытиях, так как сохраняется высокая угроза повторных атак БПЛА.

