Отбирал коляску и бил: солевой наркоман пытался украсть ребенка в Петербурге

Блогер Омар (имя изменено) поделился с подписчиками видео и историей о том, как солевой наркоман пытался украсть ребенка.

Он уточнил, что ЧП произошло в Санкт-Петербурге на днях.

Омар разместил видео, на котором показано, как женщина пытается отнять коляску с маленьким ребенком у мужчины в шортах, а тот бьет ее. В итоге неадекват перевернул коляску, схватил маму малыша за волосы и швырнул на асфальт. После этого он взял малыша на руки и хотел унести, но вмешались прохожие.

По словам блогера, мужчина не брат и не муж пострадавшей. Его уже задержали, но могут отпустить и тогда неизвестно, чем закончится его следующая попытка украсть ребенка.

