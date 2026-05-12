Певицу Линду задержали в Москве по подозрению в подделке документов

Столичные правоохранители задержали артистку Светлану Гейман, известную как Линда. Одновременно они провели обыски в офисе музыкального издателя, который уже находится под следствием, сообщает «112» .

Правоохранители нагрянули в продюсерскую компанию «Профит». Ее владелец Андрей Черкасов, который также является гендиректором музыкального издательства «Джем», в начале марта был помещен под стражу по делу о крупном мошенничестве.

Он попал под следствие после незаконных попыток заблокировать фильм «Руки Вверх!» на стриминговых сервисах. Также 12 мая обыски проходят в «Компании Топ 7», которая принадлежит его супруге.

Предварительно, оперативники наведались в «Профит» из-за дела Линды. Ее подозревают в том, что она вместе с директором компании Дарьей Шамовой подделала бумаги и переписала на себя права на свои песни, которые принадлежали Максиму Фадееву.

Ранее у Линды уже происходили стычки с продюсером из-за прав на песни. Она утверждала, что Фадеев якобы давил на нее и не давал исполнять собственные хиты.

