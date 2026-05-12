Жесткие задания за еду и жилье: русский мальчик снимается в стримах в Таиланде

В Сети увидели видеоролики с участием русского ребенка. Группа снимает их, заставляя мальчика выполнять странные задания. Об этом рассказала россиянка Ольга (имя изменено) в своем блоге.

Она подчеркнула, что очень хочет думать, что данная история просто выдумка, так как в происходящее верится с трудом.

По словам блогерши, ребенок находится один на Пхукете и снимается ради контента. На вид мальчику лет 13-14.

Также она показала отрывки видео, где ребенок лежит мокрый в багажнике авто с минипигом, где подходит к посетителям в магазине, как его «рвет» на стол в кафе и т. д. В комментариях многие назвали происходящее кошмаром, а некоторые рассказали, что и сами встречали этого мальчика. Он просил у них купить что-нибудь в магазине или сфотографироваться за деньги.

В комментариях Ольге рассказали, что мальчику 16 лет, он с мамой подписал контракт на съемку. За эту работу ему оплачивают еду и жилье, а с мамой он на связи.

Еще подписчики рекомендовали обратиться в российское посольство. Тайцы тоже считают происходящее странным. Для многих комментаторов такое поведение и такие стримы выглядят ненормально.

