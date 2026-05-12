Физиолог Калюжин объяснил, как справиться с постоянной усталостью

Старший преподаватель Государственного университета просвещения, кандидат медицинских наук Александр Калюжин рассказал, из-за чего возникает перманентная усталость и как с ней справиться, сообщает Газета.ru .

Перманентная усталость — это не лень, а сигнал о нарушении баланса между нагрузкой и восстановлением. По словам физиолога Александра Калюжина, чаще всего ее вызывают хронический недосып, длительный стресс, гиподинамия и несбалансированное питание. Среди причин также дефицит железа и витамина D, заболевания щитовидной железы, последствия инфекций и тревожно-депрессивные состояния.

«Перманентная усталость — это не просто «лень» или плохое настроение, а сигнал организма о нарушении баланса между нагрузкой и восстановлением. Чаще всего она возникает при хроническом недосыпании, длительном стрессе, гиподинамии, несбалансированном питании, дефиците железа, витамина D, заболеваниях щитовидной железы, последствиях инфекций и при тревожно-депрессивных состояниях. Первый шаг — вернуть режим: ложиться и вставать примерно в одно и то же время, за час до сна убирать яркий свет, телефон и рабочие переписки», — подчеркнул он.

Эксперт посоветовал ежедневно ходить пешком по 30–40 минут вместо резких тренировок, наладить регулярное питание, увеличить потребление белка, воды и овощей, сократить алкоголь и избыток кофеина.

«Второй шаг — умеренное движение: ежедневная ходьба 30–40 минут часто эффективнее, чем резкая попытка «начать новую жизнь» с тяжелых тренировок. Важно также наладить питание… В таких случаях важно не маскировать проблему стимуляторами, а найти причину. Бодрость возвращается не за счет насилия над собой, а через восстановление сна, режима, движения и своевременную диагностику», — заключил он.

Если усталость не проходит более двух-трех недель и сопровождается одышкой, сердцебиением, потерей веса или температурой, необходимо обратиться к врачу.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.