Двух человек убило током в фонтане в Татарстане

Roman Zavorotny / Фотобанк Лори

Два человека получили смертельные удары током в фонтане в Татарстане, сообщает «112».

Трагедия произошла на территории кафе в Спасском районе 12 мая.

Правоохранители работают на мечте ЧП. Они выясняют все детали случившегося.

Ранее подросток погиб от соприкосновения удочки с контактами железнодорожных путей, когда шел на рыбалку в Татарстане. Ребенка ударило напряжение в 27,5 тыс. вольт.

