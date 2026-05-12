Двух человек убило током в фонтане в Татарстане
Фото - © Roman Zavorotny / Фотобанк Лори
Два человека получили смертельные удары током в фонтане в Татарстане, сообщает «112».
Трагедия произошла на территории кафе в Спасском районе 12 мая.
Правоохранители работают на мечте ЧП. Они выясняют все детали случившегося.
Ранее подросток погиб от соприкосновения удочки с контактами железнодорожных путей, когда шел на рыбалку в Татарстане. Ребенка ударило напряжение в 27,5 тыс. вольт.
