сегодня в 12:05

Подросток погиб от соприкосновения удочки с контактами ж/д путей в Татарстане

Подросток погиб от соприкосновения удочки с контактами железнодорожных путей, когда шел на рыбалку в Татарстане, сообщает 112 .

Трагедия произошла в пятницу утром. Трое друзей отправились порыбачить и переходили ж/д пути. В этот момент удочка одного из подростков соприкоснулась с проводами. Ребенка ударило напряжение в 27,5 тыс. вольт.

От полученных травм пострадавший погиб на месте происшествия.

Ранее 15-летний зацепер погиб от удара током на крыше электрички на Казанском направлении МЖД. Тело подростка заметили пассажиры.

