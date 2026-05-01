Руководитель ассоциации ветеранов СВО из Королева внедряет ИИ-робота в госуправление

Сергей ушел в зону СВО добровольцем в мае 2022 года. Две недели подготовки в Гудермесе на базе спецназа «Ахмат», после чего отряд отправился на передовую в ЛНР. Михайлов освобождал населенные пункты и штурмовал Северодонецк, где и получил тяжелое ранение. В сентябре 2024 года — увольнение на гражданку. Уже после этого пришла медаль «За храбрость» II степени.

После демобилизации Михайлов взялся за цифровизацию коммунальных служб. Он совместил боевой опыт с IT-бэкграундом и придумал, как избавить чиновников от рутины, а жителей — от очередей на приемах.

Сначала ветеран СВО попал в программу «Время Героев», а затем прошел отбор в «Герои Подмосковья». На обучении Сергей своими глазами увидел, как работает центр управления регионом, как проходят приемы жителей и как управляющие компании чистят дороги.

Благодаря своему 10-летнему опыту в сфере IT Михайлов создал цифровую систему для выездных администраций, с помощью которой обращения жителей будут автоматически формироваться в очередь, без бумажной волокиты.

Сергей стажировался у главы городского округа Королев Игоря Трифонова, защитил проект и уже в сентябре обещает запустить робота-помощника в работу. При успешных испытаниях технологию внедрят по всему Подмосковью.

«Я бы комбинировал IT с управленческой должностью, чтобы упростить и улучшить все внутренние процессы», — сказал Михайлов.

Ранее в мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» торжественно выдали дипломы участникам программы «Герои Подмосковья». Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что после стажировок участники защитили свои проекты.

«Они (участники — ред.) смогли применить полученные знания на практике в рамках стажировок, по итогам которых каждый защитил свой проект. Очень надеюсь, что все выпускники программы смогут найти применение приобретенным в ходе обучения профессиональным навыкам и компетенциям. Уже сейчас некоторые из них работают в органах местного самоуправления, государственной власти причем как регионального, так и федерального уровня», — добавил губернатор.

