Рейс задержан из-за неисправности: россияне ждут вылета в Стамбуле более 17 часов

Десятки россиян не могут вылететь домой из Стамбула уже более 17 часов

Пассажиры в Стамбуле ожидают вылета рейса в Москву авиакомпании Southwind Airlines, они должны были отправиться домой в 19 часов 30 апреля, сообщает Baza .

Как пожаловались россияне, только к 3 часам ночи представители авиакомпании объяснили причину долгого ожидания — лайнер оказался неисправен.

Ближе к пяти утра, ожидая в терминале уже свыше 10 часов, люди дождались трансфера в гостиницу. Информации о новом времени вылета туристам еще не сообщили.

Из-за уменьшения числа рейсов Turkish Airlines (причины: сложная международная обстановка, падение спроса со стороны Европы, роста цен на топливо), россиянам приходится лететь на чартерах Southwind Airlines. В этой авиакомпании условия хуже: нет питания, салон менее комфортный, а также расписание полетов нестабильное.

