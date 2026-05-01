Николай Дроздов закончил с ТВ-карьерой из-за развившейся верминофобии

Известный телеведущий Николай Дроздов закончил с телевизионной карьерой из-за развившейся верминофобии на фоне онкологического заболевания. Николай Николаевич забаррикадировался в квартире из-за панического страха подцепить инфекцию, сообщает Mash .

Дроздов почти не покидает квартиру, поскольку любое общение с окружающими представляет для него риск. Он избегает любых мероприятий, где собирается много людей. Николай Николаевич включил режим максимальной изоляции от общества.

Источники издания утверждают, что любое перенапряжение, вирус или даже обычная простуда могут резко сказаться на его организме. Из-за этого последние полгода телеведущий отказывается от любых коммерческих предложений, живет исключительно на пенсию вместе с любимой супругой.

В конце ноября прошлого года больной раком Николай Дроздов вышел в ремиссию. Телеведущий вынужден укреплять мышцы на тренажерах, следить за питанием и контролировать норму белка.

