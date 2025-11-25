Николай Дроздов вышел в ремиссию с онкозаболеванием и проходит реабилитацию

Жена Дроздова рассказала, что сейчас он проходит реабилитацию. Дважды в неделю он укрепляет мышцы на спецтренажерах с тренером. После регулярных упражнений на спину, ноги и руки телеведущему сильно полегчало.

Ему также приходится следить за питанием и контролировать норму белка. Меню Дроздова сейчас состоит из омлета на завтрак, творога на обед, иногда он позволяет себе вегетарианский борщ.

Также он не пьет лекарства, говорит, что и так хорошо. Телеведущий принимает витамин D и цинк. После операции и большой потери крови, которые были летом, у него сильно упал гемоглобин, пришлось лежать в двух больницах, колоть гормоны. Последние анализы показали, что все вернулось в норму.

Ранее СМИ написали, что Дроздов стал ниже на 8 см из-за остеопороза, который разрушает костную ткань и приводит к проседанию позвоночника.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.