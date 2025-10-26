Телеведущий Дроздов уменьшился еще на восемь сантиметров за последний год

За прошедший год известный телеведущий Николай Дроздов стал ниже на 8 сантиметров. Причина — остеопороз, который разрушает костную ткань и приводит к проседанию позвоночника, сообщает Mash .

Предварительно известно, что рост 88-летнего зоолога сократился со 180 до 162 сантиметров. До этого из-за болезни он уже потерял 10 сантиметров.

Знаменитый ведущий программы «В мире животных» страдает от болей в суставах, испытывает общую слабость, у него искривляется спина. Помимо этого, в 2023 году у Дроздова обнаружили рак. Сейчас профессор получает лечение от онкологии и регулярно посещает докторов.

В августе 2025 года сообщалось, что Дроздов попал в больницу с проблемами желудочно-кишечного тракта. Тогда телеведущего экстренно госпитализировали.

