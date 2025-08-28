сегодня в 09:56

Дроздов был экстренно госпитализирован в начале августа из-за проблем с ЖКТ

Телеведущего Николая Дроздова экстренно госпитализировали из-за подозрения на кровотечение в ЖКТ. Врачи обнаружили у знаменитости воспаление поджелудочной, а через полторы недели отпустили домой, сообщает Mash .

Дроздов оказался в больнице 5 августа. Доктора думали, что у 88-летнего мужчины началось кровотечение в желудке. Однако информация об этом не подтвердилась.

Врачи обнаружили, что у Дроздова низкий гемоглобин на фоне рака. Состояние ухудшалось из-за язвы кишечника.

После лечения Дроздов почувствовал себя лучше. Он отправился домой.

В 2023 году у Дроздова обнаружили рак предстательной железы второй стадии. В июле 2025 года после замены сустава протезом мужчина почти перестал ходить.