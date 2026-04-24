Воробьев: участники «Героев Подмосковья» защитили проекты после стажировок

В мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» торжественно выдали дипломы участникам программы «Герои Подмосковья». Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что после стажировок участники защитили свои проекты, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

«Герои Подмосковья» — продолжение федеральной программы «Время Героев». Она воплощается в жизнь по инициативе президента России Владимира Путина. Основная задача программы — подготовка высококвалифицированных, компетентных специалистов из тех, кто принимал участие в СВО. Кадры формируют для органов государственной и муниципальной власти, компаний Подмосковья.

Воробьев отметил, что одна из важных задач, поставленных президентом, — поддержка военных, участвовавших в СВО, и их родственников. Речь идет, в том числе о бойцах, вернувшихся с передовой, планирующих и дальше работать во благо государства и своего региона.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Запрос на это имеется. Такой факт подтверждается числом заявок на участие в «Героях Подмосковья» — почти 2,5 тыс. из 69 регионов. Программа стартовала в 2025-м. В течение года 63 человека под наблюдением наставников, среди которых члены правительства региона, главы муниципальных образований и депутаты, осваивали актуальные технологии государственного управления, добавил губернатор.

Участники изучали основные практики, интегрируемые в разные области, оптимизацию управленческих процессов с применением искусственного интеллекта, механизмы развития экономики и другое. Им удалось использовать знания на практике во время стажировок, подчеркнул Воробьев.

«Кроме того, они смогли применить полученные знания на практике в рамках стажировок, по итогам которых каждый защитил свой проект. Очень надеюсь, что все выпускники программы смогут найти применение приобретенным в ходе обучения профессиональным навыкам и компетенциям. Уже сейчас некоторые из них работают в органах местного самоуправления, государственной власти причем как регионального, так и федерального уровня», — добавил губернатор.

