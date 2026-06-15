«Пошел вон»: курский чиновник прервал речь Хинштейна грубой репликой

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Речь губернатора Александра Хинштейна во время заседания правительства Курской области была прервана громкой фразой: «Пошел вон», сообщает Baza .

Глава региона пообещал «жестко разобраться» и потребовал найти автора реплики. Он попросил технические службы предоставить ему отчет.

Вскоре выяснилось, что громкая реплика, сорвавшая выступление Хинштейна, принадлежит главе администрации Льговского района Павлу Вертикову. Чиновник адресовал эту фразу подчиненному, который не вовремя зашел к нему в кабинет во время совещания с губернатором.

В мае на селекторном совещании с Хинштейном произошел другой казус. Тогда глава Большесолдатского района Курской области Владимир Зайцев нецензурно выругался в прямом эфире.

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