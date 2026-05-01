В Норвегии обнаружили крупнейший клад эпохи викингов из более чем 3 тысяч монет

В Норвегии металлоискатели обнаружили клад с древними монетами эпохи викингов, который оказался крупнейшим из когда-либо найденных на территории страны, сообщает CBS News .

Монеты были найдены 10 апреля в поле недалеко от норвежской деревни Рена. Двое местных жителей обнаружили небольшую коллекцию из 19 серебряных монет. После этого начались масштабные археологические раскопки, в ходе которых специалисты нашли более 3 150 монет. При этом раскопки на месте продолжаются.

Эксперты Музея истории культуры Университета Осло утверждают, что найденные монеты, большинство из которых отчеканены в Англии, Германии, Дании и Норвегии, были сделаны во времена правления Кнуда Великого и Этельреда II в Англии, Оттона III в Риме и короля Норвегии Харальда Сурового.

«Это историческая находка», — заявил министр по вопросам климата и окружающей среды Норвегии Андреас Бьелланд Эриксен.

По его словам, «вся Норвегия заслуживает того, чтобы увидеть» эту потрясающую коллекцию монет.

