Минобороны опубликовало видео пуска ракеты «Сармат»

На опубликованных кадрах запечатлена работа расчета на командном пункте и выход ракеты из шахты. После включения двигателя «Сармат» набирает высоту. Пуск показан с нескольких ракурсов.

Командующий РВСН Сергей Каракаев доложил президенту Владимиру Путину об успешном испытании новой ракеты.

«Задача пуска выполнена, полет подтвердил правильность технических и конструкторских решений и реализуемость заданных характеристик», — сообщил Каракаев.

По его словам, первый ракетный полк в Ужурском соединении Красноярского края заступит на боевое дежурство до конца 2026 года.

Президент отметил, что «Сармат» способен двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, а дальность полета превышает 35 тысяч километров. Комплекс назван самым мощным в мире: суммарная мощность боезаряда более чем в четыре раза превышает показатели существующих западных аналогов.

Заявленные характеристики позволяют ракете преодолевать действующие и перспективные системы противоракетной обороны.

