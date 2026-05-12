Минобороны опубликовало видео пуска ракеты «Сармат»
Минобороны России показало кадры испытательного пуска межконтинентальной ракеты «Сармат». Командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев доложил президенту об успешном выполнении задачи, сообщает РИА Новости.
На опубликованных кадрах запечатлена работа расчета на командном пункте и выход ракеты из шахты. После включения двигателя «Сармат» набирает высоту. Пуск показан с нескольких ракурсов.
Командующий РВСН Сергей Каракаев доложил президенту Владимиру Путину об успешном испытании новой ракеты.
«Задача пуска выполнена, полет подтвердил правильность технических и конструкторских решений и реализуемость заданных характеристик», — сообщил Каракаев.
По его словам, первый ракетный полк в Ужурском соединении Красноярского края заступит на боевое дежурство до конца 2026 года.
Президент отметил, что «Сармат» способен двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, а дальность полета превышает 35 тысяч километров. Комплекс назван самым мощным в мире: суммарная мощность боезаряда более чем в четыре раза превышает показатели существующих западных аналогов.
Заявленные характеристики позволяют ракете преодолевать действующие и перспективные системы противоракетной обороны.
