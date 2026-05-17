Повреждены дома: силы ПВО сбили 25 беспилотников в Севастополе
Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атакуют Севастополь. Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили уже 25 дронов над морем и районами города, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
По предварительным данным, никто из людей в ходе атаки не пострадал. При этом один из БПЛА был начинен большим количеством взрывчатки — его сбили в районе Кара-Кобы. Зафиксированы повреждения.
«Части сбитого БПЛА повредили высоковольтную линию. Из-за этого в разных районах города сейчас есть перебои с электроснабжением. Ремонтно-восстановительные работы начнутся после окончания тревоги», — отметил губернатор в своем Telegram-канале.
Кроме того, повреждены 5 окон в многоквартирных домах в различных районах города. А в районе Фиолента в трех частных домах оказались разрушены крыши и стены от осколков сбитых дронов.
По словам Развожаева, некоторые украинские паблики публикуют данные, что повреждена Севастопольская ТЭС. Однако это не является правдой.
