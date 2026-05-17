Вирусолог оценил риск завоза переносчиков опасного хантавируса в РФ

Появление в России новых переносчиков хантавируса маловероятно из-за неподходящего климата и отсутствия необходимой кормовой базы. Об этом заявил главный научный сотрудник НИЦЭМ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн, сообщает РИА Новости .

По словам ученого, карликовые рисовые хомячки — основные переносчики опасного хантавируса Андес — обитают лишь в Южной Америке. Ситуация, при которой они могут переселиться в Россию, крайне маловероятна.

Альтштейн пояснил, что эти грызуны привыкли к определенным условиям, а в России нет ни подходящего климата для их жизни, ни растений, которыми они питаются.

Ранее вспышка хантавируса случилась на круизном лайнере MV Hondius. Сначала было известно об 11 случаях заражения. Однако позже тест еще одного человека с невыраженными симптомами дал положительный результат.

