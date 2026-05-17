Три человека погибли в Московской области из-за крупной атаки БПЛА

Московскую область с 3 часов утра активно атакуют беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые сбивают силы противовоздушной обороны (ПВО). В результате есть погибшие и пострадавшие, сообщает губернатор Андрей Воробьев.

В микрорайоне Старбеево в Химках из-за попадания беспилотника в частный дом погибла женщина. Еще один человек сейчас находится под завалами. На месте работают сотрудники оперативных служб.

В деревне Погорелки в Мытищах обломки дрона попали в строящийся дом — двое мужчин скончались. От обломков ущерб получил еще один дом — в нем пострадавших нет.

Кроме того, в микрорайоне Путилково в Красногорске произошло попадание беспилотника в многоквартирных жилой дом, из-за чего оказались повреждены несколько квартир. Среди жителей никто не пострадал.

«В Истре попадание БПЛА в жилые дома: многоквартирный в Дедовске на улице Космонавтов и шесть частных домов в поселке Агрогородок. По предварительной информации, пострадали трое мужчин и одна женщина. Всем оказывается медицинская помощь», — рассказал Андрей Воробьев в мессенджере МАКС.

Также частный дом загорелся в деревне Субботино в Наро-Фоминском округе, когда в него упал БПЛА. По предварительным данным, там пострадавших нет.

Атакованы и инфраструктурные объекты в нескольких муниципалитетах.

На данный момент на местах работают пожарные, сотрудники МЧС, полиции и администраций. Губернатор держит ситуацию на контроле и просит соблюдать спокойствие.

Пострадавшим оказывается необходимая медпомощь. Семьям погибших и пострадавших будет оказана помощь.

