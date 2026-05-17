В результате атаки БПЛА на Москву пострадали 12 человек

Из-за попадания беспилотников, которые летели на Москву, оказались ранены 12 человек, сообщил мэр Сергей Собянин.

В частности, пострадала смена строителей возле проходной московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ). При этом технология предприятия не нарушена.

Кроме того, повреждены 3 дома.

«Силами ПВО Минобороны продолжается отражение массированной атаки. За последние сутки сбито больше 120 БПЛА», — рассказал Собянин в мессенджере МАКС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о гибели трех человек из-за крупной атаки беспилотников.

