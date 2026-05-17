Есть повреждения: сбиты еще 10 летевших на Москву БПЛА

сегодня в 05:39

Собянин сообщил о повреждениях в местах падения обломков БПЛА в Москве

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще 10 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.

В районах падения обломков зафиксированы незначительные повреждения. По предварительной информации, пострадавших при атаке нет.

«Специалисты экстренных служб работают на местах происшествий», — заявил Собянин в мессенджере МАКС.

Таким образом, с полуночи 17 мая уничтожено уже 74 вражеских дрона.

Ранее на подлете к столице было сбито 64 беспилотника.

