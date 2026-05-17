Есть повреждения: сбиты еще 10 летевших на Москву БПЛА
Собянин сообщил о повреждениях в местах падения обломков БПЛА в Москве
Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще 10 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.
В районах падения обломков зафиксированы незначительные повреждения. По предварительной информации, пострадавших при атаке нет.
«Специалисты экстренных служб работают на местах происшествий», — заявил Собянин в мессенджере МАКС.
Таким образом, с полуночи 17 мая уничтожено уже 74 вражеских дрона.
Ранее на подлете к столице было сбито 64 беспилотника.
