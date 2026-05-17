40 коров погибли при пожаре в агропромышленном комплексе в округе Коломна

Нежилое здание загорелось в агропромышленном комплексе «Непецино» в деревне Непецино округа Коломна, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Подмосковью.

Информация о пожаре поступила в 23:00 16 мая. Внутри здания хранилось сено. В 23:15 ранг пожара повысили до 1БИС. В 23:48 локализовали огонь на площади 1650 кв. м.

В 00:00 17 мая потушили открытое горение. В 04:20 ликвидировали последствия возгорания.

В результате пожара погибло 40 голов крупного рогатого скота.

На тушение огня привлекали 18 человек и 6 единиц техники, от МЧС: 3 человека и 1 единица техники.

За минувшие сутки в Московской области произошло 44 пожара. На вызовы выезжали 385 человек и 110 единиц техники.

