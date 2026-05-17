«Оранжевый» уровень опасности погоды объявили в Московском регионе из-за жары

В Подмосковье и столице с 00:00 18 мая по 00:00 23 мая будет действовать «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары до плюс 32 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

«Оранжевый» уровень погодной опасности вводят, когда есть вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба.

Также предыдущий, «желтый», уровень объявлен в Московской области из-за грозы с дождем с 12:00 17 мая по 00:00 18 мая.

Аналогичный уровни опасности погоды будут действовать во всех регионах Центрального федерального округа в ближайшие дни.

