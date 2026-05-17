Одежда с цитатами Путина стала хитом продаж на выставке в Китае

На X Российско-китайском Экспо в Харбине посетители интересуются оренбургскими, павловопосадскими и современными шелковыми платками, эксклюзивными неваляшками из меха. А хитом стали свитшоты с цитатами президента РФ Владимира Путина, сообщает ТАСС .

«За первые часы мы видим, что номер один — это продажа одежды с цитатами президента. Первая покупка была сделана китайским мужчиной, он купил свитшот с цитатой „Надо обязательно смотреть в будущее“», — отметила гендиректор национального центра «Россия» Наталья Виртуозова.

Вещи с принтами на русском языке оказались очень востребованными у китайцев. Делегация РФ даже опасается, что всем желающим не хватит привезенного на выставку товара.

Успех концепции фирменного универмага, представленного страной на Экспо, привлек внимание бизнеса КНР. Так, представители одного из торговых центров Пекина уже предложили российской стороне открыть аналогичную площадку в китайской столице.

