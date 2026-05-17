556 украинских беспилотников уничтожили над Россией ночью

сегодня в 08:56

Этой ночью над регионами и морями РФ были сбиты 556 дронов противника самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.

БПЛА перехватили с 22 часов 16 мая до 7 часов 17 мая дежурными средствами ПВО.

Беспилотники ликвидировали над Белгородской, Калужской, Курской, Орловской, Брянской, Воронежской, Тульской, Смоленской, Псковской, Липецкой, Тверской, Ростовской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом, а также над Черным и Азовским морями.

Беспилотники массово атаковали минувшей ночью Московский регион. В столице пострадали 12 человек, в Подмосковье погибли три человека.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.