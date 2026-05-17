Филипп Киркоров рассказал, как привел Болгарию к победе на «Евровидении-2026»

Народный артист России Филипп Киркоров подготовил болгарскую певицу Dara (Дарина Йотова), которая стала победителем 70-го конкурса «Евровидение-2026». В финале представительница Болгарии с зажигательной песней «Bangaranga» и набрала 516 баллов, сообщает VOICE .

«Мне грех не встать под флаг моей малой родины — Болгарии, с которой меня так много связывает, с которой у меня начался мой путь. Естественно, когда ко мне обратилось болгарское телевидение с просьбой поддержать Болгарию в этом году, я не мог себе отказать в удовольствии», — сказал Киркоров.

При этом он подчеркнул, что появление Киркорова на самом музыкальном состязании могло вызвать нездоровый интерес не только в Европе, но и в России.

По словам поп-короля, подготовкой исполнительницы к конкурсу занималась «Dream Team» — команда мечты, которую он возглавляет уже более 20 лет. Сначала команда выбрала певицу и подготовила ее к национальному болгарскому отбору. Йотова является замечательной певицей и победителем проекта «Голос». Ставка была сделана на нее.

Dara выиграла национальный отбор на «Евровидение», исполнив в нем три песни. Болгарским телезрителям больше всего понравилась композиция «Bangaranga». Она стала пользоваться успехом в соцсетях.

Киркоров добавил, что затем началась подготовка — артист обратился к режиссеру, который сделал очень удачные и оригинальные проекты.

Это первая в истории победа Болгарии на данном музыкальном конкурсе.

