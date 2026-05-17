Пошла кровь изо рта: мужчина в маске отправил в нокаут парня в Нижнем Новгороде

Мужчина в маске одним ударом отправил в нокаут парня в Нижнем Новгороде

В кафе «Селедка и кофе» в Нижнем Новгороде между гостями произошел конфликт, в перепалку позже вмешался человек в черной маске, который отправил одного из парней в нокаут, сообщает РЕН ТВ .

Неизвестный агрессор подошел со спины и исподтишка нанес удар парню в челюсть. Это удалось снять очевидцам.

Из-за сильного удара и падения у пострадавшего пошла кровь изо рта. Мужчина в маске скрылся с места происшествия. Прохожие вызвали полицейских.

На просьбы гостей остановить вечеринку и вмешаться в потасовку сотрудники кафе не реагировали. Второй участник драки запрещал людям снимать произошедшее и последствия на камеру, также он не оказывал помощь лежащему на земле оппоненту.

