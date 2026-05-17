Не только змеи: Подмосковье начали заселять смертельно опасные каракурты

Специалисты предупредили, что в ближайшее в Московской области могут навсегда обосноваться ядовитые пауки каракурты, которые больше известны как «черные вдовы», сообщает МК .

Подмосковная фауна сейчас стремительно южнеет, а самым «тревожным кандидатом» на прописку в регионе специалисты называют каракурта.

Как считает кандидат биологических наук Сергей Мурзин, предпосылки обоснования в Центральной России южной фауны создали климатические изменения. Такой сценарий может реализоваться в ближайшие 10 лет.

«Мы наблюдаем устойчивую тенденцию к изменению климата, выражающуюся в повышении среднегодовых температур и, что особенно важно для теплолюбивых видов, в увеличении продолжительности теплого периода года и смягчении зим», — объяснил специалист.

Для каракурта, который живет в степных и полупустынных регионах юга РФ, Казахстана, Центральной Азии и Средиземноморья, очень важны высокие температуры летом для созревания яиц и развития молоди, еще немаловажно отсутствие суровых и длительных морозов зимой.

По словам Мурзина, единичные находки каракурта в Московской области были и ранее. Их связывали в основном со случайным завозом яиц или взрослых особей с сельхозпродукцией или транспортом. Однако сейчас ситуация меняется.

Биолог рассказал, что речь идет не о мгновенном и повсеместном распространении экзотических пауков в области, а о постепенном формировании локальных стабильных популяций.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.