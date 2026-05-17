«Сделаю из тебя посмешище»: Конор Макгрерор возвращается в UFC на бой с Холлоуэем

Макгрегор и Холлоуэй проведут бой на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе

Легендарный ирландский боец Конор Макгрегор возобновил профессиональную карьеру и проведет поединок с Максом Холлоуэем на ивенте UFC 329 в Лас-Вегасе, сообщает «Спорт-экспресс» со ссылкой на президента промоушена Дану Уайта.

Для ирландца и американца предстоящий поединок будет вторым по счету. В 2013 году на турнире UFC Fight Night 26 единогласным решением судей победу одержал Макгрегор.

Через 13 лет спортсмены вновь сойдутся в бою. 11 июля бойцы встретятся на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе на турнире UFC 329. Бой пройдет в полусреднем дивизионе с весовым лимитом до 77 кг.

«Я снова сделаю из тебя посмешище, детка», — прокомментировал ирландец публикацию Холлоуэя о предстоящем бое.

Свой последний поединок Конор Макгрегор провел в 2021 году. Из-за перелома ноги ирландец уступил американцу Дастину Порье. Конор был близок к возвращению в октагон в 2024 году, когда был анонсирован его поединок с Майклом Чендлером на турнире UFC 303. Однако бой не состоялся из-за травмы Макгрегора. Позднее ирландца дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил.

