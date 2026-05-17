«Можно не тревожиться»: почему не стоит опасаться вспышки Эболы в Африке

В РФ еще не было случаев заболевания Эболой, так как в стране нет источников заражения, а способ передачи вируса весьма непростой, сообщил профессор, вирусолог Центра имени Гамалеи Александр Бутенко.

ВОЗ объявила эпидемию Эболы в Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией международного характера. При этом в Роспотребнадзоре подчеркнули, что риска распространения лихорадки в нашей стране нет.

«Самая главная причина, что источник и переносчик этой инфекции — это летучие мыши, определенные виды мышей, которые распространены только в эндемичных регионах Африки. Этих видов нет в России и вообще в Евразии», — сказал Бутенко в беседе с изданием «Подъем».

По его словам, Эбола передается от больного через кровь при обслуживании пациентов дома и в больнице. Но завозных случаев в России не было. При этом были подозрительные эпизоды, но они не подтвердились.

«Ситуация в этом отношении спокойная, можно не тревожиться. Роспотребнадзор следит за этим, и есть инструменты для выявления инфекции», — подчеркнул вирусолог.

