Пенсионерка переписала квартиру в центре Москвы на таксиста
92-летняя пенсионерка, страдающая деменцией и онкологией, переписала свою квартиру в центре Москвы на «заботливого» водителя такси. Нотариус одобрил сделку, не потребовав медицинских справок, сообщает «Москва 24».
Водитель социального такси, который оказывал помощь практически незрячей пенсионерке, пока ее родственники ничего не подозревали, получил доступ к ее банковской карте и документам.
В результате после смерти пенсионерки ее брат был вынужден четыре года в судах добиваться законного наследства. Но даже выиграв дело, в квартиру мужчина попал только после взлома замков.
Ранее 75-летняя жительница Санкт-Петербурга отдала мошенникам свыше 160 млн рублей золотом и наличными. Крупную сумму пенсионерка получила в наследство от покойного мужа.
