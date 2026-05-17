Пенсионерка переписала квартиру в центре Москвы на таксиста

92-летняя пенсионерка, страдающая деменцией и онкологией, переписала свою квартиру в центре Москвы на «заботливого» водителя такси. Нотариус одобрил сделку, не потребовав медицинских справок, сообщает «Москва 24» .

Водитель социального такси, который оказывал помощь практически незрячей пенсионерке, пока ее родственники ничего не подозревали, получил доступ к ее банковской карте и документам.

В результате после смерти пенсионерки ее брат был вынужден четыре года в судах добиваться законного наследства. Но даже выиграв дело, в квартиру мужчина попал только после взлома замков.

Ранее 75-летняя жительница Санкт-Петербурга отдала мошенникам свыше 160 млн рублей золотом и наличными. Крупную сумму пенсионерка получила в наследство от покойного мужа.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.