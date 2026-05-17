Визовый центр США «кинул» россиян на деньги в Казахстане

В Казахстане визовый центр США Visa Support обманул десятки россиян, им присылали фейковые документы и выманивали деньги за обещание «решить все вопросы», сообщает SHOT .

Свыше 3 лет россияне обращались в Visa Support, в том числе и звезды, и известные блогеры. Они рассказали, что в центре им почти сразу предлагали доплатить, чтобы повысить шансы на получение визы США. Некоторые отдали за это по 150 тыс. рублей.

Затем клиентам приходили приглашения и другие документы, которые «специалисты» делали с помощью нейросетей и фотошопа. Одного из работников центра также заставили исполнить роль «экс-консула», уверявшего, что виза скоро будет готова, но необходимо немного подождать.

В итоге процесс растягивался на 3–4 месяца. А клиентам говорили, что из Штатов якобы пришел отказ, а вернуть деньги нельзя.

По предварительной информации, пострадало примерно 30 россиян, которые хотели оформить разрешение на посещение США. Общая сумма ущерба — около 5 млн рублей.

В ряде случаев сотрудники Visa Support пытались аннулировать визы людей, которые получили документ. Например, так произошло с блогершей Gensуха (Наталья Бердникова). Она поделилась, что получила визу, на что бурно отреагировали сотрудники центра и во внутренних чатах обсуждали, что «забанят» россиянку и отменят ее визу.

