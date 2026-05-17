Инновационный колледж в стиле русского авангарда построят в Коммунарке

Инновационный колледж в стиле русского авангарда площадью свыше 113 тыс. кв. метров построят в столичной Коммунарке, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Изюминкой архитектурной концепции станет красный многослойный фасад, его сложная форма с выступающими эркерами максимально функциональна: она поможет улавливать прямой солнечный свет», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Здание будет иметь переменную этажность — от 3 до 9 этажей. На едином фундаменте разместятся четыре учебных блока: аудитории, мастерские и лаборатории. На стилобате расположатся производственные полигоны с тяжелым оборудованием. центре колледжа будет создано многофункциональное пространство, включающее большие и малые амфитеатры, медиатеки и выставочные зоны.

Новое учебное заведение примет больше 16 тыс. студентов для обучения по направлениям: строительство, промышленность, ИТ, транспорт, образование, креативные индустрии и гостеприимство, финансы и торговля.

К настоящему моменту архитектурная концепция утверждена. Согласно Адресной инвестиционной программе, завершить реализацию проекта планируется к 2029 году.

