Овчинский: на проспекте Буденного для проекта «Московские кварталы» возводят дом

В столичном районе Соколиная Гора ВАО построят новостройку на 253 квартиры для проекта «Московские кварталы», сказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Односекционный дом общей площадью около 19 тыс. кв. м расположится по адресу: проспект Буденного, з/у 49.

«Всего в новостройке будет 253 квартиры, их жилая площадь превысит 13,2 тыс. кв. м. В районе развитая инфраструктура: прямо у дома находятся остановки общественного транспорта, поблизости расположены станции метро и МЦК, школы и детские сады, городские медучреждения, спортивные объекты. Кроме того, поблизости расположен один из крупнейших лесных массивов Москвы — Измайловский лесопарк с водоемами и благоустроенными зонами отдыха», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Новый дом от «Московских кварталов» разработан по индивидуальному проекту и будет выполнен в стиле неоклассицизма.

Новостройку возведут в соответствии со стандартами качества городского застройщика и обеспечат современным инженерно-техническим оборудованием.

На территории ЖК будет выполнено комплексное благоустройство и создана уютная общественная зона, где на безопасном покрытии разместят детскую и спортивную площадки и зону для отдыха на свежем воздухе.

Первый этаж новостройки запроектирован нежилым, благодаря чему для удобства жителей в шаговой доступности смогут открыться востребованные социально значимые сервисы: магазины и пункты вывоза заказов, аптеки, кофейни и другие объекты.