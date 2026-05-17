Мошенница из Рязани обманула людей на 8 млн руб, обещая iPhone по себестоимости

35‑летняя злоумышленница из Рязани обманула более 50 человек на 8 млн рублей. Она обещала покупателям iPhone по себестоимости, сообщает Baza .

По словам жертв мошенницы, она женщина была дружелюбна и вызывала доверие. В какой-то момент она начала предлагать знакомым купить iPhone и MacBook «по сниженным ценам», так как у нее якобы появились «свои каналы».

Первые сделки прошли успешно. Продавец действительно отдала телефоны и компьютеры, причем товар продавала за хорошую цену. Тогда к ней стали обращаться снова, давали контакт друзьям, а аферистка принимала заказы. Но постепенно начала кормить клиентов завтраками, а потом вообще пропала.

Всего она обманула свыше 50 человек на общую сумму минимум 8 млн рублей. Например, одна блогерша отдала злоумышленнице около 2,5 млн рублей. Деньги были и свои, и взятые у знакомых. Пострадавшая пыталась призвать женщину к ответу, но та в личной беседе посоветовала ей обращаться в полицию, а потом перестала выходить на связь.

Заявление на аферистку написали, в отношении нее возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

