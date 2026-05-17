Столкновения сотрудников полиции со сторонниками традиционных ценностей произошли на митинге против гей-парада* в Одессе, сообщает украинский «5 канал» .

В воскресенье в Одессе проходила акция протеста против проведения ЛГБТ*-парада. Группа местных жителей выступила против подобных мероприятий, заявив, что они являются сторонниками традиционных ценностей. Организаторы подчеркнули, что планировалась мирная акция.

Однако вскоре начались стычки с сотрудниками полиции, которые попытались разогнать собравшихся активистов. На опубликованных кадрах видно, как противники мероприятия идут с транспарантами «традиции, семья, здоровая Украина». Затем их пытаются разогнать силовики. В ответ участники акции кричат «ЛГБТ* и полиция — одна коалиция».

*движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.

